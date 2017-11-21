Половина банкоматов группы ВТБ (10 тыс. штук) — это банкоматы с функцией приема наличных (cash-in). Кроме того, 6 тыс. АТМ группы — ресайклеры, то есть банкоматы с замкнутым циклом оборота наличных (принятые от одного клиента купюры выдаются впоследствии другому клиенту). Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.



По его словам, за первые девять месяцев 2017 года в объединенной сети банкоматов ВТБ и ВТБ 24 было осуществлено более 200 млн операций снятия наличных на 2,3 трлн рублей и более 50 млн операций внесения наличных почти на 1 трлн рублей.

На текущий момент у ВТБ и ВТБ 24 насчитывается свыше 15 тыс. банкоматов. Всего же в группе ВТБ, в которую также входит Почта Банк, — свыше 20 тыс. устройств самообслуживания.



Напомним, ВТБ и ВТБ 24 официально преобразуются в объединенный банк с 1 января 2018 года.

Банк ВТБ 24 присоединится к ВТБ 1 января 2018 года Присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.