Фондовые площадки Азии завершили торги вторника положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,7% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 416,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,91%, до 29 818,07, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,53%, до 3 410,5 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 1,09% и завершил сессию на отметке 3 423,38. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,12%, до 2 530,7 пункта.