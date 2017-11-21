Микрофинансовая компания MoneyMan намерена выпустить трехлетние облигации на 10 млрд рублей. Размещение пройдет на Московской бирже в конце декабря. Об этом порталу Банки.ру рассказал генеральный директор ID Finance Борис Батин.

По его словам, пока идут переговоры с инвесторами. Организатором сделки выступит инвестбанк «Ренессанс Капитал». Как отмечают в MoneyMan, это будет первый случай, когда на рынок облигаций выходит сервис онлайн-кредитования. «Самое интересное, что это будет первый этап перед выходом компании на IPO. В следующем году мы планируем привлечь инвестиции в размере 100 миллионов долларов», — комментирует Батин.

Привлеченные средства компания планирует использовать для расширения линейки продуктов. Она пополнится POS-кредитами и кредитными картами. «Мы хотим стать финансовой компанией, которая предлагает целый спектр финансовых услуг для своих клиентов, а в перспективе превратится в международную финансовую организацию», — заявил представитель MoneyMan.

Он не исключил, что в некоторых странах у компании будет банковская лицензия, в России ее пока получать не планируется.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

