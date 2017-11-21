Цифровизация экономики будет способствовать объединению людей и технических устройств в единую систему, которая может привести к отказу от психологии потребления, считает директор федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН академик Игорь Соколов.

«Мы должны отойти от парадигмы, что мы потребители. Мы становимся равноправными, специфическими, но элементами общей информационной системы. В этом социальная проблема и состоит, психология полностью меняется», — сказал он, отвечая на вопрос, не приведет ли цифровизация экономики к социальному расслоению из-за того, что далеко не все смогут пользоваться современными устройствами и программным обеспечением.

По словам академика, Россия не «впереди и не позади планеты всей». «Я бы сказал, что идем вровень со всем миром», — добавил Соколов.

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» начал создаваться в 2014 году и сформировался как ведущее научное учреждение в 2015 году. Он был образован объединением трех ведущих в этой отрасли институтов Академии наук: Института проблем информатики РАН, Института системного анализа РАН и Вычислительного центра РАН имени Дородницына.