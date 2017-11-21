Металлинвестбанк обновил условия кредита «Рефинансирование». Прежде по программе действовала единая ставка 13,9% годовых. Теперь размер процента устанавливается в диапазоне от 12,8% до 14,8% годовых в зависимости от суммы и срока кредита.

Программа позволяет не только погасить текущие займы, но и получить дополнительные средства на любые цели. Размер финансирования может достигать 1,5 млн рублей, а срок — семи лет.

Если заемщик не предоставит в установленный срок документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов, ставка увеличится на 5 п. п. После предоставления необходимых документов ставка снизится до первоначального значения.

«Помимо корректировки процентной ставки банк также увеличил размер надбавки, применяемой в случае отказа заемщика от личного страхования, теперь она составляет три процентных пункта вместо двух», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Обеспечение не требуется. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.