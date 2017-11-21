Металлинвестбанк обновил условия кредита «Рефинансирование». Прежде по программе действовала единая ставка 13,9% годовых. Теперь размер процента устанавливается в диапазоне от 12,8% до 14,8% годовых в зависимости от суммы и срока кредита.

Программа позволяет не только погасить текущие займы, но и получить дополнительные средства на любые цели. Размер финансирования может достигать 1,5 млн рублей, а срок — семи лет.

Если заемщик не предоставит в установленный срок документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов, ставка увеличится на 5 п. п. После предоставления необходимых документов ставка снизится до первоначального значения.

«Помимо корректировки процентной ставки банк также увеличил размер надбавки, применяемой в случае отказа заемщика от личного страхования, теперь она составляет три процентных пункта вместо двух», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Обеспечение не требуется. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 75,36 млрд рублей (76-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,44 млрд, кредитный портфель — 33,25 млрд, обязательства перед населением — 32,89 млрд.