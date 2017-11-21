Мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Visa и Mastercard, выпущенных банком «Авангард», Московским Индустриальным Банком, Почта Банком, Сургутнефтегазбанком и Уральским Банком Реконструкции и Развития. Об этом сообщается в распространенном во вторник релизе Samsung.

«Все клиенты банков, использующие совместимые с Samsung Pay смартфоны Samsung Galaxy и устройства Samsung Gear S3, получили возможность оплачивать покупки с помощью мобильных устройств Samsung», — отмечается в сообщении. Напомним, что УБРиР и Почта Банк ранее объявили о доступности Samsung Pay для их клиентов с картами Visa.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За прошедший год партнерами Samsung стали более 30 банков и финансовых организаций, запустивших поддержку Samsung Pay для держателей своих карт.

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), Gear S3 classic | frontier, а также Gear Sport (только NFC).

Samsung Electronics не взимает комиссий за пользование сервисом Samsung Pay с держателей карт, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

Банк «Авангард» в своем сегодняшнем сообщении о запуске Samsung Pay напоминает, что в магазинах оплата с помощью этого сервиса возможна в любых терминалах: как в поддерживающих бесконтактные платежи, так и в тех, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой. Это возможно благодаря технологии Samsung Magnetic Secure Transmission. Сервис Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах, если на их веб-странице есть кнопка «Оплатить Samsung Pay».



«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности: обязательная верификация по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения для каждой покупки, использование токена вместо номера карты и Samsung Knox. Токен — уникальный цифровой код, он формируется в момент добавления карты в приложение Samsung Pay и затем заменяет номер карты при обработке трансакций. Samsung Knox — встроенная система безопасности, которая обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы устройства», — отмечают в «Авангарде».