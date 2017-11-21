Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) провели исследование частоты и причин отказа по кредитам на основе выборки из информационной части кредитной истории.

Так, за десять месяцев 2017 года банки приняли положительное решение о выдаче кредита по 33% заявлений заемщиков, при этом за аналогичный период 2016 года было одобрено 57% заявок. Однако, как отмечают эксперты ОКБ, нельзя говорить о том, что банки стали одобрять меньше кредитов. Если смотреть в абсолютных значениях, количество одобренных заявок в годовом отношении выросло на 8%, а вот количество заявлений на кредиты увеличилось на 89%. Как уже ранее сообщало ОКБ, количество новых кредитов, выданных банками в 2017-м, выросло на 8% по сравнению с 2016-м, а объемы кредитования увеличились на 29%.



Если смотреть по типам продуктов, то чаще всего банки одобряли заявки по ипотеке — 59% положительных решений, по заявкам на автокредиты было принято 44% положительных решений, по кредитам наличными — 33% и по кредитным картам — 31%.

56% заявок были отклонены по причине несоответствия заемщика кредитной политике кредитора. 18% отказов приходятся на плохую кредитную историю. Чуть менее 2% отказов произошло по причине избыточной кредитной нагрузки заемщиков. В 0,3% случаев кредиторы выявили несоответствие данных, которые предоставил им заемщик, с данными, которыми они располагали. Еще 24% отказов приходятся на другие причины, среди которых, например, отказ самих заемщиков от кредита из-за слишком высокой ставки, маленькой суммы или наличия более выгодного предложения от другого кредитора.

Чаще всего по причине несоответствия кредитной политике отказывают в сегменте ипотеки, на эту причину приходится 75% отказов по данному виду кредитов. По причине плохой кредитной истории чаще всего отказывают желающим взять кредитные карты — 35% отказов. По причине избыточной кредитной нагрузки чаще всего отказывают в сегменте автокредитования — 8% отказов. Также в автокредитовании наиболее часто встречается отказ по причине несоответствия данных заявителя — 5% отказов.