В 2017 году качество взыскания так называемых глубоких долгов (с просрочкой свыше 120 дней) растет по большинству типов розничных кредитов. При этом лучше всего взыскиваются долги по автокредитам. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, если остаток ссудной задолженности (ОСЗ) по выданным в 2015 году автокредитам с просрочкой 120 дней снизился в дальнейшем (на 360-й день) на 28%, то снижение ОСЗ по таким кредитам, выданным в 2016 году, составило 47%. Таким образом, взыскание по глубокой просрочке в автокредитовании улучшилось на 19 процентных пунктов.



Существенно улучшилась ситуация и в необеспеченном кредитовании: ОСЗ по потребительским кредитам, выданным в 2016 году, снизилось на 30% (в 2015-м — на 24%), а по кредитным картам — на 42% (в 2015-м— на 30%). Снижение ОСЗ по ипотеке в 2016 году было более скромным: 30% по кредитам, выданным в 2016 году (в 2015-м — 26%). В свою очередь качество взыскания по микрозаймам, напротив, несколько ухудшилось: ОСЗ по займам 2016 года снизился на 21%, тогда как годом ранее был равен 23%.

«Эффективность взыскания растет, однако резервы для ее увеличения достаточно велики, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Важным этапом повышения качества взыскания стало государственное регулирование профессиональных коллекторов, их обязанность по продолжению ведения кредитной истории заемщиков, чьи долги приобретаются ими по договорам цессии. Это позволяет таким организациям, в частности, получать важную информацию из НБКИ, которая необходима для качественной сегментации должников и мониторинга их финансового поведения. Организации, начавшие сотрудничество с НБКИ, добиваются хороших финансовых результатов и обеспечивают права должников, для которых внесение информации о погашении долга в кредитную историю архиважно с точки зрения восстановления собственной финансовой репутации. По мере подключения всех коллекторских агентств, внесенных в государственный реестр, ситуация с проблемными долгами будет улучшаться».