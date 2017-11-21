Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от обязательного применения контрольно-кассовой техники для отдельных видов деятельности с низким риском неуплаты налогов, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.



«Там, где мы видим не особо большой риск того, что не будет уплата налогов произведена, возможно, не стоит применять ККТ», — сказал Мишустин журналистам по итогам коллегии ФНС. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник. Мишустин был не готов назвать конкретные виды деятельности, которые будут освобождены от применения ККТ, поскольку это еще только предстоит обсудить с бизнес-сообществом.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о торговле.

«Здесь исключений делаться не будет», — сказал он.

Замминистра финансов России Илья Трунин позже пояснил журналистам, что речь может идти о предпринимателях, которые не привлекают наемных работников и оказывают, например, бытовые услуги населению.

Российские предприниматели в сфере торговли с 1 июля 2017 года обязаны применять новые ККТ, которые в режиме реального времени передают в налоговую службу информацию о совершенных покупках. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели (ИП), являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), а также ИП, применяющие патентную систему налогообложения, обязаны с 1 июля 2018 года применять новую ККТ, осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных в режиме реального времени.