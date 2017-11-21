Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что деятельность фрилансеров следует относить к теневому сектору экономики.



«Фрилансеры — это серый сектор? Если физическое лицо регистрируется на сайте YouDo, сервисе «Яндекс.Такси», производит свои услуги, отчисляет что-то агрегатору, но налоги и за патент не платит, не принимает статус индивидуального предпринимателя, не заполняет декларацию 3-НДФЛ, то это серый сектор? Серый», — рассказал он в интервью телеканалу РБК.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что наделение самозанятых граждан статусом индивидуального предпринимателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у самозанятых должен быть особый облегченный статус.