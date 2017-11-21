Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство казахстанского БТА Банка, разрешив включить в иск к бывшему председателю совета директоров банка Мухтару Аблязову обвинения против его зятя Ильяса Храпунова в отмывании средств. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Bloomberg.

По заявлению банка, Храпунов вступил в сговор с Аблязовым и способствовал сокрытию прав собственности на гостиницы, торговые центры и иные активы, находящиеся в России.

Новостной сервис Law360 уточняет, что Храпунов помог Аблязову отмыть около 500 млн долларов.

В свою очередь Храпунов утверждает, что БТА Банку не удалось представить убедительных доказательств его сговора с тестем. Адвокаты Храпунова обратились в суд с ходатайством о снятии ареста с его активов.

Ильяс Храпунов, сын находящегося в международном розыске бывшего акима (мэра) Алма-Аты Виктора Храпунова, проживает в Женеве. Он числится в базе Интерпола в связи с обвинениями в создании организованной преступной группы и руководстве ею, а также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

К настоящему времени удовлетворено пять из 11 исков, поданных в Высокий суд Лондона БТА Банком к Аблязову на общую сумму свыше 4 млрд долларов из заявленных банком претензий в размере 6 млрд долларов, которые, как утверждает истец, были присвоены Аблязовым за время его пребывания на руководящем посту.

Аблязов некогда возглавлял совет директоров казахстанского БТА Банка, который после национализации в 2009 году перешел под контроль суверенного фонда «Самрук-Казына». В Казахстане, России и на Украине в отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела по подозрению в хищении активов банка, мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.

Банк инициировал разбирательство с Аблязовым в том числе в Великобритании. В мае 2011 года Высокий суд Лондона признал законность предъявленных банком требований, Аблязов должен был сдаться органам власти и раскрыть информацию о своих активах, но он предпочел скрыться.

В июле 2013 года Аблязов, заявляющий о преследовании его по политическим мотивам, был задержан на территории Франции; его экстрадиции добивались Россия и Украина. В конечном счете Государственный совет Франции отменил решение об экстрадиции банкира в РФ.



В июне этого года решением Специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам Аблязов был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы, его имущество подлежит конфискации.