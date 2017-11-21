Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АФК «Система» в апелляции по делу о запрете на получение дивидендов с акций, арестованных по делу с «Роснефтью».



Представитель АФК заявил журналистам, что компания планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Ранее, 27 сентября, Арбитражный суд Москвы признал законным запрет на получение АФК «Система» и «Система-инвест» дивидендов по акциям МТС, «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК) и «Медси», арестованным в рамках обеспечения иска «Роснефти» на 170,6 млрд рублей. АФК обжаловала это решение, сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд рассматривал данный вопрос в первый раз.

Ответчики по делу — заместитель начальника отдела, старший судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Светлана Пылаева и судебный пристав-исполнитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Ольга Сталь.