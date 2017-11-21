Промсвязьбанк запустил новый банковский продукт «Электронная банковская гарантия». Тестирование продукта началось в мае 2017 года.



Электронная банковская гарантия выдается на сумму до 50 млн рублей на срок до 26 месяцев по ставке от 3% годовых. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, клиенту необходимо иметь опыт успешного исполнения хотя бы одного контракта, заключенного в рамках федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и №185-ФЗ. На этих условиях Промсвязьбанк готов предоставить гарантии на участие в тендере (тендерные гарантии), а также гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса.

Продукт доступен клиентам с объемом годовой выручки до 4,5 млрд рублей и реализуется как через клиентских менеджеров банка и собственный электронный сервис банковских гарантий, так и посредством официальных онлайн-сервисов партнеров банка: «ГосОблако», «Тендерленд Финанс», BankON.

«Современные тренды развития банковской сферы основаны на процессах диджитализации. Перевод таких традиционных банковских услуг, как выдача кредитов и предоставление гарантий, в онлайн-формат позволяет нашим клиентам не тратить время на оформление большого количества документов и посещение офиса, что особенно важно в сфере исполнения государственного заказа», — отметил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.