Промсвязьбанк запустил новый банковский продукт «Электронная банковская гарантия». Тестирование продукта началось в мае 2017 года.
Электронная банковская гарантия выдается на сумму до 50 млн рублей на срок до 26 месяцев по ставке от 3% годовых. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, клиенту необходимо иметь опыт успешного исполнения хотя бы одного контракта, заключенного в рамках федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и №185-ФЗ. На этих условиях Промсвязьбанк готов предоставить гарантии на участие в тендере (тендерные гарантии), а также гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса.
Продукт доступен клиентам с объемом годовой выручки до 4,5 млрд рублей и реализуется как через клиентских менеджеров банка и собственный электронный сервис банковских гарантий, так и посредством официальных онлайн-сервисов партнеров банка: «ГосОблако», «Тендерленд Финанс», BankON.
«Современные тренды развития банковской сферы основаны на процессах диджитализации. Перевод таких традиционных банковских услуг, как выдача кредитов и предоставление гарантий, в онлайн-формат позволяет нашим клиентам не тратить время на оформление большого количества документов и посещение офиса, что особенно важно в сфере исполнения государственного заказа», — отметил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 327,19 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 153,95 млрд, кредитный портфель — 717,77 млрд, обязательства перед населением — 374,01 млрд.