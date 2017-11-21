Группа ВТБ завершила объединение страховых медицинских компаний «ВТБ Медицинское страхование» (ранее «РОСНО-МС») и «ВТБ Медицина». Об этом сообщили в ВТБ, уточнив, что консолидированная компания продолжит работать на рынке обязательного медицинского страхования под единым брендом «ВТБ Медицинское страхование».

«В результате реорганизации «ВТБ Медицинское страхование» становится лидером рынка ОМС по количеству застрахованных лиц: клиентская база компании насчитывает свыше 24 млн человек. Офисы представлены в 33 регионах РФ, доля рынка составляет порядка 17%», — подчеркивается в релизе.

«Мы успешно завершили объединение страховых медицинских компаний группы. Причем сделали это в максимально короткие сроки для столь серьезного проекта. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса ОМС и планируем развивать наши продукты по медицинскому страхованию для широкого круга клиентов», — отметил генеральный директор группы «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин.

В рамках интеграции были введены новые стандарты корпоративного управления, обновлена стратегия развития, усилена IT-составляющая бизнеса, внедрены новые стандарты клиентского сервиса, а также сформирована новая организационная структура, которая будет способствовать повышению эффективности объединенной компании, отмечают в ВТБ.

Главой объединенной компании «ВТБ Медицинское страхование» стала Елена Белоусенко.



К 2019 году компания «ВТБ Медицинское страхование» планирует увеличить клиентскую базу до 25,4 млн человек. Планируется как органический рост количества застрахованных, так и рост в результате возможных сделок M&A.



СМИ: группа ВТБ после ухода Задорнова может продать страховой бизнес «СОГАЗу» Группа ВТБ ведет переговоры о продаже страхового бизнеса, основной претендент — компания «СОГАЗ», сообщили ТАСС два источника на страховом рынке.

ВТБ МС ООО «ВТБ МС» – страховая медицинская организация, специализирующаяся на обязательном и добровольном медицинском страховании. C ноября 2016 года входит в группу ВТБ. До июня 2017 года действовала под наименованием ОАО «РОСНО‑МС». По итогам 2016 года компания заняла 188-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 98-е место по сборам в сегменте ДМС, занимающем 100% долю в страховом портфеле. На рынке ОМС по итогам минувшего года организация находится на третьем месте среди медицинских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка – 12%). Региональная сеть включает 30 филиалов и около 800 офисов, расположенных в 23 субъектах РФ и в г. Байконур. Головной офис находится в Москве.