Французская финансовая группа Societe Generale обратилась к партии «Национальный фронт» с просьбой закрыть все счета в принадлежащих ей банках, сообщает газета Le Figaro.



«Societe Generale был банком партии на протяжении нескольких десятилетий, однако в июле он предупредил, что перестает обслуживать наши счета», — цитирует издание казначея «Нацфронта» Валлеранда де Сен-Жюста. По его словам, финансовое положение партии было достаточно крепким и она не нарушала банковские требования.

В Societe Generale не стали сообщать газете о причинах такого шага, сославшись на банковскую тайну.

Источники рассказали изданию о двух возможных причинах решениях Societe Generale. Одна из них — «деградация партнерских отношений» партии с банком, связанная с невыполнением «Национальным фронтом» обязательств по кредиту. Другая причина, по словам собеседников издания, кроется в том, что некоторые счета партии могут стать предметом расследования финансовой полиции.

«Национальный фронт» эти версии отрицает.

В ноябре 2014 года «Национальный фронт» договорился о получении от Первого Чешско-Российского Банка (ПЧРБ) кредита на 9 млн евро. По словам лидера партии Марин Ле Пен, партию отказались финансировать не только французские, но и европейские банки.

В марте 2016 года Национальный банк Чехии объявил о введении ограничений на деятельность чешской «дочки» российского ПЧРБ — Европейского российского банка, запретив ему предоставлять кредиты населению, а в сентябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом, «дыра» в банке превысила 26 млрд рублей. В банке была введена временная администрация.

Весной 2017 года стало известно, что «Национальный фронт» вновь пытался получить кредит на избирательную кампанию Марин Ле Пен.

Издание Mediapart опубликовало внутренний документ «Национального фронта», из которого следует, что Марин Ле Пен и другие руководители партии приняли решение взять кредит на 3 млн евро под 6% годовых в банке «Стратегия» (Strategy Bank). Заем так и не был проведен из-за отзыва лицензий ЦБ у банка «Стратегия».

В июне 2017 года во Франции начали предварительное расследование в отношении Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном использовании ею средств Европарламента. В начале ноября ее лишили депутатской неприкосновенности после того, как в своем аккаунте в Twitter она разместила фотографии жертв запрещенной в России террористической организации ИГ.