Связь-Банк снизил ставки по программам потребительского кредитования на 2 процентных пункта.



Теперь по кредиту «Для военнослужащих» ставка составляет 12,9% годовых. По кредиту «Наличными» максимальное значение процентной ставки находится на уровне 18,9% годовых, минимальное значение для клиентов с «улицы» банк не раскрывает.

По программе «Рефинансирование» ставка на момент заключения договора составляет 16,9% годовых, а после предоставления документов, подтверждающих погашение рефинансируемых кредитов, снижается до 11,9% годовых. Предложение позволяет рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков, в том числе автокредиты и кредитные карты.

Банк готов предоставить довольно крупную сумму — до 3 млн рублей — без обеспечения. Срок кредитования может достигать семи лет, однако по кредиту «Наличными» ограничен пятью годами.

Указанные процентные ставки действуют в случае оформления заемщиком страхования от несчастных случаев и болезней и от потери работы. При отсутствии страховки размер процентной ставки увеличивается на 1,5 п. п. за каждый вид страхования, таким образом, если заемщик полностью откажется от заключения страховых договоров, ставка вырастет на 3 п. п.

«По кредиту «Наличными» ставка определяется банком индивидуально в зависимости от кредитоспособности и категории клиента внутри довольно широкого диапазона — от 12,9% до 18,9% годовых. На льготные условия кредитования могут рассчитывать работники бюджетной сферы и компаний-партнеров, зарплатные клиенты банка, сотрудники группы ВЭБ, заемщики, имеющие положительную кредитную историю в банке, вкладчики банка, а также клиенты, предоставившие выписку с лицевого счета в ПФР (через портал Госуслуг). При этом банк не уточняет, какие именно категории клиентов могут получить минимальную ставку», — обращает внимание ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют.