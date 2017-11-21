Связь-Банк снизил ставки по программам потребительского кредитования на 2 процентных пункта.

Теперь по кредиту «Для военнослужащих» ставка составляет 12,9% годовых. По кредиту «Наличными» максимальное значение процентной ставки находится на уровне 18,9% годовых, минимальное значение для клиентов с «улицы» банк не раскрывает.

По программе «Рефинансирование» ставка на момент заключения договора составляет 16,9% годовых, а после предоставления документов, подтверждающих погашение рефинансируемых кредитов, снижается до 11,9% годовых. Предложение позволяет рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков, в том числе автокредиты и кредитные карты.

Банк готов предоставить довольно крупную сумму — до 3 млн рублей — без обеспечения. Срок кредитования может достигать семи лет, однако по кредиту «Наличными» ограничен пятью годами.

Указанные процентные ставки действуют в случае оформления заемщиком страхования от несчастных случаев и болезней и от потери работы. При отсутствии страховки размер процентной ставки увеличивается на 1,5 п. п. за каждый вид страхования, таким образом, если заемщик полностью откажется от заключения страховых договоров, ставка вырастет на 3 п. п.

«По кредиту «Наличными» ставка определяется банком индивидуально в зависимости от кредитоспособности и категории клиента внутри довольно широкого диапазона — от 12,9% до 18,9% годовых. На льготные условия кредитования могут рассчитывать работники бюджетной сферы и компаний-партнеров, зарплатные клиенты банка, сотрудники группы ВЭБ, заемщики, имеющие положительную кредитную историю в банке, вкладчики банка, а также клиенты, предоставившие выписку с лицевого счета в ПФР (через портал Госуслуг). При этом банк не уточняет, какие именно категории клиентов могут получить минимальную ставку», — обращает внимание ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако на текущий момент эти планы так и не были реализованы.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 259,56 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 40,44 млрд, кредитный портфель — 157,20 млрд, обязательства перед населением — 64,34 млрд.