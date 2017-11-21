В январе — сентябре 2017 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях на сумму 264,4 млрд рублей, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, за девять месяцев текущего года количество ИЖК, выданных заемщикам в Москве, составило 40,8 тыс., средневзвешенный срок кредитования — 15 лет и девять месяцев. Количество ИЖК, выданных за тот же период заемщикам в Московской области, составило 36,4 тыс., средневзвешенный срок кредитования — 15 лет и восемь месяцев.

Условия по предоставленным ИЖК улучшились. Cредневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным заемщикам Москвы и Московской области за январь — сентябрь 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 11,1%.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в январе — сентябре 2017 года было выдано всего пять ипотечных жилищных кредитов, указывают в ЦБ.



Банк России отмечает, что в сентябре текущего года снижение процентных ставок ускорилось, что способствовало росту количества и объема кредитов, предоставленных заемщикам банковским сектором. В целом по стране к началу октября 2017 года банками было предоставлено 700,6 тыс. ИЖК на сумму 1,3 трлн рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

