Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг. Пакет документов опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагаемые законопроектом новеллы связаны прежде всего с упрощением и сокращением сроков процедуры эмиссии ценных бумаг, снятием излишних административных барьеров при осуществлении эмиссии ценных бумаг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Документом снимается часть избыточных административных барьеров, что позволит компаниям лучше привлекать дополнительные финансовые средства на свое развитие, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.