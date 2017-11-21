Министерство финансов Крыма считает преждевременным обсуждение ICO с использованием биткоинов на территории региона.
«Об этом говорить еще рано, так как в Российской Федерации нет соответствующей законодательной базы по использованию биткоинов», — сказала глава ведомства Ирина Кивико.
Она подчеркнула, что Минфин Крыма поддерживает обозначенную ранее позицию президента РФ Владимира Путина в части регулирования криптовалют.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что допускает возможность использования биткоина для проведения ICO в Крыму.
«Я считаю, что можно поверить в то, что пишут по поводу Крыма. Мне кажется, использовать для проведения ICO биткоин и другие криптовалюты, основанные на технологии распределенных реестров, — это возможно», — сказал Моисеев. По его словам, было бы целесообразно проводить ICO в Крыму для привлечения финансирования в проекты республики.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев допустил возможность использования биткоина для привлечения финансирования в проекты в Крыму в рамках ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптоактивов). Об этом он сообщил, выступая на круглом столе в Госдуме.