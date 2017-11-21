Министерство финансов Крыма считает преждевременным обсуждение ICO с использованием биткоинов на территории региона.

«Об этом говорить еще рано, так как в Российской Федерации нет соответствующей законодательной базы по использованию биткоинов», — сказала глава ведомства Ирина Кивико.

Она подчеркнула, что Минфин Крыма поддерживает обозначенную ранее позицию президента РФ Владимира Путина в части регулирования криптовалют.



Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что допускает возможность использования биткоина для проведения ICO в Крыму.

«Я считаю, что можно поверить в то, что пишут по поводу Крыма. Мне кажется, использовать для проведения ICO биткоин и другие криптовалюты, основанные на технологии распределенных реестров, — это возможно», — сказал Моисеев. По его словам, было бы целесообразно проводить ICO в Крыму для привлечения финансирования в проекты республики.