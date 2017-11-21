Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс ММВБ вырос на 1,19% и составил 2 155,82 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,67% до 1 147,61 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,72%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%, «Газпрома» — на 1,62%, «АЛРОСы» — на 4,58%, Московской биржи — на 3,54%.

«Российский рынок активно вырос во вторник. Индекс ММВБ вернулся выше 2 150 пунктов за счет драйва в «голубых фишках»: Сбербанке, «Газпроме», «Северстали» и Московской бирже. К вечеру в список драйверов попал и положительный внешний фон. Если к завтрашней сессии конъюнктура сохранится без изменений, у рублевого индикатора будет шанс на подъем к 2 170 пунктам», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.