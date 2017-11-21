В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Так, установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике было зарегистрировано ООО «Эрна», однако указанная организация оказалась фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Несмотря на отсутствие у компании реальной финансово-хозяйственной деятельности, на ее расчетный счет организациями, в основном находящимися в других регионах РФ, были перечислены денежные средства в размере около 47 млн рублей. «Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение», — отмечают правоохранители.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере более 14,9 млн рублей.

Прокуратура Октябрьского района Грозного направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).



Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики.