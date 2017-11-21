Алексей Попович был назначен старшим вице-президентом АКБ «Российский Капитал», он возглавил розничный блок банка.
Основные задачи, которые поставлены перед Алексеем Поповичем, — это достижение банком цели по выходу в лидеры ипотечного рынка страны, а также развитие розничного бизнеса банка в целом, включая направления зарплатных проектов, карточных, кредитных и депозитных продуктов, а также активное развитие сегмента private.
До прихода в «Российский Капитал» Попович работал старшим вице-президентом и отвечал за развитие розничного бизнеса группы «Открытие», включая банк «ФК Открытие», «Траст» и Росгосстрах Банк. Общий стаж работы на руководящих должностях в банковской сфере — более десяти лет.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 376,87 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 41,08 млрд, кредитный портфель — 170,78 млрд, обязательства перед населением — 136,16 млрд.