Алексей Попович был назначен старшим вице-президентом АКБ «Российский Капитал», он возглавил розничный блок банка.

Основные задачи, которые поставлены перед Алексеем Поповичем, — это достижение банком цели по выходу в лидеры ипотечного рынка страны, а также развитие розничного бизнеса банка в целом, включая направления зарплатных проектов, карточных, кредитных и депозитных продуктов, а также активное развитие сегмента private.



До прихода в «Российский Капитал» Попович работал старшим вице-президентом и отвечал за развитие розничного бизнеса группы «Открытие», включая банк «ФК Открытие», «Траст» и Росгосстрах Банк. Общий стаж работы на руководящих должностях в банковской сфере — более десяти лет.