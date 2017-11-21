Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:02 мск просел на 17 копеек и составил 59,1725 рубля. Курс евро понизился на 21 копейку, остановившись на отметке 69,39 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,545 рубля, минимальный — 59,09. Всего за торговый день совершены 21 829 сделок на 2 млрд 338 млн 301 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,9225 рубля, минимальный — 69,3525. Всего за торговый день совершены 4 997 сделок на 280 млн 914 тыс. евро.