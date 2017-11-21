В Челябинской области перед судом предстанут несколько местных жителей за хищение у банков более чем 37,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей региона. В зависимости от степени участия в совершении преступлений они обвиняются по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, злоумышленники в период с сентября 2011 года по август 2014-го похитили денежные средства десяти коммерческих банков в объеме свыше 37,6 млн рублей.

Как поясняется, фигуранты по фиктивным документам оформляли в банках кредиты через введенных в заблуждение родственников и знакомых, пожелавших вложиться в их бизнес. При этом подконтрольные обвиняемым коммерческие организации не осуществляли фактической финансовой деятельности, а полученными от заемщиков денежными средствами мошенники распорядились по своему усмотрению.

По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски, в обеспечение которых наложен арест на имущество злоумышленников (два автомобиля и земельный участок).



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Снежинский городской суд Челябинской области.