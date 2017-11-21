«АльфаСтрахование» предупреждает, что в последнее время участились попытки использовать название и сайт страховой компании в мошеннических схемах.
«Мы фиксируем мошенническую e-mail-рассылку с просьбой перейти на неизвестный и не имеющий к «АльфаСтрахованию» никакого отношения сайт под предлогом получения некой выплаты. Будьте, пожалуйста, внимательнее и аккуратнее», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.
В пресс-службе также напомнили, что «АльфаСтрахование» не использует инструменты массовой рассылки или уведомления клиентов и/или иных лиц без получения такого согласия от них, согласно требованиям российского законодательства.
В этой связи специалисты по IT-безопасности «АльфаСтрахования» просят не публиковать и не вводить персональные данные (серия/номер паспорта, СНИЛС, дата и место рождения) в Интернете или в ответ на подобные электронные сообщения с мошенническими предложениями.
АО «АльфаСтрахование» – крупная универсальная компания, основной участник Группы «АльфаСтрахование». Компания предлагает более 100 различных страховых продуктов для физических и юридических лиц. По итогам 2016 года компания заняла шестое место по общему размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и восьмое место по размеру сборов по входящему перестрахованию (1,4 млрд рублей). В страховом портфеле компании в минувшем году основные доли пришлись на каско (21,59%), ОСАГО (21,43%) и ДМС (14,32%). Региональная сеть компании включает более 270 представительств по всей России. Головной офис расположен в Москве.