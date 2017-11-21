Арбитражный суд Москвы 16 ноября подтвердил законность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области о назначении наказания Локо-Банку в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщается во вторник, 21 ноября, на сайте Нижегородского УФАС.
Ведомство своим постановлением от 1 августа 2017 года признало Локо-Банк виновным в административном правонарушении по части 6 статьи 14.3 КоАП РФ. Антимонопольный орган назначил банку штраф в размере 300 тыс. рублей, поскольку реклама банка противоречит требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе».
Как уточняется, в октябре 2016 года в Нижнем Новгороде были выявлены маршрутные такси, на бортовых поверхностях которых размещались сообщения: «Захотела… и взяла кредит! От 15,4% Локо-Банк». Остальная часть сообщения была выполнена мелким, трудным для восприятия шрифтом, подчеркивают антимонопольщики.
«Написание сведений о существенных условиях предоставляемого банком кредита в форме, невозможной для восприятия потребителем, искажает смысл информации и не дает потребителю рекламы соответствующего действительности представления об условиях приобретения финансовой услуги, — поясняют в антимонопольном ведомстве. — В данном случае реклама направлена на импульсивное восприятие информации, так как размещена на бортовой поверхности транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки. Она должна быть видна пешеходам, водителям и пассажирам других транспортных средств, у которых отсутствует возможность более детально ознакомиться с существенными условиями предоставляемого банком кредита».
Комиссия Нижегородского УФАС России 3 мая 2017 года вынесла решение о признании рекламы банка ненадлежащей.
Согласно части 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с кредитами или займами, с содержанием хотя бы одного условия, влияющего на стоимость, без указания всех остальных определяющих полную стоимость кредита (займа) условий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 800 тыс. рублей.
Банк не согласился с назначенным Нижегородским УФАС наказанием и обжаловал его в Арбитражном суде Москвы, который, в свою очередь, признал постановление Нижегородского УФАС обоснованным.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 78,11 млрд рублей (74-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,34 млрд, кредитный портфель — 48,46 млрд, обязательства перед населением — 43,80 млрд.