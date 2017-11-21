Арбитражный суд Москвы 16 ноября подтвердил законность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области о назначении наказания Локо-Банку в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщается во вторник, 21 ноября, на сайте Нижегородского УФАС.

Ведомство своим постановлением от 1 августа 2017 года признало Локо-Банк виновным в административном правонарушении по части 6 статьи 14.3 КоАП РФ. Антимонопольный орган назначил банку штраф в размере 300 тыс. рублей, поскольку реклама банка противоречит требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе».

Как уточняется, в октябре 2016 года в Нижнем Новгороде были выявлены маршрутные такси, на бортовых поверхностях которых размещались сообщения: «Захотела… и взяла кредит! От 15,4% Локо-Банк». Остальная часть сообщения была выполнена мелким, трудным для восприятия шрифтом, подчеркивают антимонопольщики.

«Написание сведений о существенных условиях предоставляемого банком кредита в форме, невозможной для восприятия потребителем, искажает смысл информации и не дает потребителю рекламы соответствующего действительности представления об условиях приобретения финансовой услуги, — поясняют в антимонопольном ведомстве. — В данном случае реклама направлена на импульсивное восприятие информации, так как размещена на бортовой поверхности транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки. Она должна быть видна пешеходам, водителям и пассажирам других транспортных средств, у которых отсутствует возможность более детально ознакомиться с существенными условиями предоставляемого банком кредита».

Комиссия Нижегородского УФАС России 3 мая 2017 года вынесла решение о признании рекламы банка ненадлежащей.

Согласно части 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с кредитами или займами, с содержанием хотя бы одного условия, влияющего на стоимость, без указания всех остальных определяющих полную стоимость кредита (займа) условий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 800 тыс. рублей.



Банк не согласился с назначенным Нижегородским УФАС наказанием и обжаловал его в Арбитражном суде Москвы, который, в свою очередь, признал постановление Нижегородского УФАС обоснованным.

