Министр энергетики Александр Новак оценил бюджетные поступления от перехода на налог на добавленный доход для пилотных проектов нефтяной отрасли почти в 1 трлн рублей.

На совещании в ХМАО по развитию нефтяной отрасли и ее налоговому стимулированию с участием премьер-министра Дмитрия Медведева и глав нефтяных компаний Александр Новак отчитался о работе ведомства над налоговой реформой нефтяной отрасли посредством введения налога на добавленный доход — НДД.



Сейчас нефтяные компании платят НДПИ и экспортные пошлины, и эти налоги взимаются с выручки. Реформа предполагает частичную замену НДПИ новым налогом — на добавленный доход. Ставка НДД составит 50%, он будет взиматься с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. Переход на эту систему носит добровольный характер.

НДД должен был заработать с 2018 года в виде эксперимента для пилотных проектов, но в понедельник стало известно, что реформа переносится минимум на год, до 2019 года. На заседании в ХМАО Новак предложил Медведеву поручить правительству внести законопроект об НДД в Думу, принять его до марта 2018 года и ввести в действие с 1 января 2019-го. Об этом говорится в тексте его доклада на совещании, размещенном на сайте Минэнерго.

Премьер-министр сообщил, что НДД для нефтяной отрасли стоит в повестке заседания правительства на ближайший четверг, 23 ноября.



По словам Новака, уже сформирован перечень пилотных проектов по НДД в Западной Сибири из 35 лицензионных участков, разрабатываемых «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по ним составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.

«По результатам анализа ключевой пилотной группы действующих месторождений в Западной Сибири переход на НДД указанных участков недр позволит в 2019—2035 годах осуществить более 0,5 триллиона рублей дополнительных инвестиций и увеличить добычу нефти более чем на 100 миллионов тонн относительно текущего профиля добычи», — заявил Новак.

При этом бюджетные поступления от этих участков увеличатся почти на 1 трлн рублей за весь период, или в среднем на 50—60 млрд рублей в год в течение 18 лет, добавил он. А выпадающие доходы бюджета от введения НДД, по словам Новака, будут незначительными: по 2—3 млрд рублей в течение первых двух лет с полной их компенсацией уже на четвертый год действия реформы.