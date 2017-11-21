Украина в проекте бюджета на 2018 год учла все технические требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства финансов страны Михаил Босак, передает УНИАН.



«Мы с ними встречались, показатели проговаривали. Нормы все, которые были прописаны в меморандуме, технические, мы выдержали», — сказал Босак, комментируя заявление МВФ по итогам работы группы специалистов фонда в Киеве в период с 9 по 17 ноября.

По его словам, у фонда были вопросы к проекту, хотя заложенный в бюджете макропрогноз правительства согласовывается с прогнозом Национального банка, а также с прогнозами самого МВФ и Всемирного банка.

Как сообщалось ранее, МВФ заявил, что продолжит обсуждение с украинскими властями проекта госбюджета Украины на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП. Верховная рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд гривен, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению комитета по вопросам бюджета.