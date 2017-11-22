Правительство намерено засекретить список банков, работающих со средствами гособоронзаказа, чтобы уберечь их от новых жестких санкций. Соответствующие поправки в закон о гособоронзаказе уже внесены в Госдуму. Помимо самого списка секретными могут стать и критерии отбора таких банков, пишут «Ведомости».

«Европейские банки рассматривают контрагентов из числа российских банков в том числе по тому, работают ли они с гособоронзаказом. Поэтому решения, которые позволят сохранить конфиденциальность в этом вопросе, нужны», — сказал изданию сотрудник банка, работающего со средствами гособоронзаказа.



По его словам, данное решение — реакция на недавно введенные санкции. Главное их отличие от предыдущих — эффект «инфицирования». Риски усилились после принятия в августе в США закона о санкциях. Теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Определять, является ли сделка существенной, каждый раз будет госдеп. В октябре США назвали подпадающими под принятый закон почти все ведущие предприятия российской оборонки, напоминает госбанкир.



Сейчас условия, при которых банки могут работать с деньгами гособоронзаказа, и их список открыты. Условия прописаны в законе: это капитал больше 100 млрд рублей, контроль со стороны государства или ЦБ, а также лицензия на работу с гостайной. Правительство может отдельным решением включить в список и банки, не соответствующие этим требованиям. Список банков каждый месяц публикует ЦБ, на 1 октября в него входили восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург». Последние три банка не имеют необходимого капитала, но включены в список распоряжением правительства.



Засекречивание списка банков, уполномоченных работать с гособоронзаказом, можно рассматривать как попытку защиты их бизнеса, подтверждает исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов. Но это не гарантия, предупреждает он: полностью скрыть все данные о трансакциях не получится.