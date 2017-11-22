Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в среду положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:23 мск повысился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 548,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,92% — на отметке 30 091,53, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на уровне 0,6% и находился на отметке 3 431,02 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,42% до 3 437,65. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,39% до 2 540,64 пункта.