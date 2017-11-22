Аудиторы уверены, что это лишь начало ужесточений контроля их деятельности

Внешний контроль качества работы аудиторов (ВККР) оставшихся без лицензии банков Федеральное казначейство (ФК) проводит по новой схеме. Проверяющие запрашивают в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) документы из банков и, сопоставляя их с полученной от аудиторов информацией, выносят собственное мотивированное суждение, пишет «Коммерсант».



Аудиторы, недавно прошедшие ВККР, подтвердили указанные изменения. «Ранее при ВККР казначейством проверялось исполнение аудитором законов и соответствие стандартам, — отмечает вице-президент ФБК Алексей Терехов. — Сейчас же у ФК появился интерес обоснованности мотивированного суждения аудитора».

По словам замглавы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, контроль качества ушел от поверхностной оценки форм документов к рассмотрению собранных аудиторских доказательств. «Проверяющие сравнивали документы аудиторов с собственными данными и, безусловно, обладали дополнительной информацией о деятельности проверенного аудитором банка», — рассказала Борзова.

Эксперты уверены, что столь тесное взаимодействие ФК и АСВ связано с грядущей сменой регулятора с Минфина на ЦБ. «Думаю, многие специалисты из ФК планируют перейти на работу в ЦБ, который неоднократно заявлял о необходимости повышения качества работы именно банковских аудиторов, потому и проявляют повышенное рвение», — отметил собеседник газеты в крупной аудиторской компании.

Аудиторы уверены, что это лишь начало ужесточений контроля их деятельности. ЦБ обладает еще большей информацией, чем АСВ, в итоге неизбежно при проверках будет использоваться весь массив данных, большинство из которых аудиторам просто недоступны. «Если сейчас ФК сверяет документы аудиторов с полученными из АСВ, то ЦБ в качестве надзорного органа будет добиваться полного сближения документов банковского и аудиторского надзора, что вызовет конфликт интересов», — отмечает собеседник «Ъ» из крупной аудиторской компании.



В ЦБ этих опасений не разделяют. «Банк России имеет достаточный опыт, чтобы не допустить возникновения конфликта интересов после получения Центробанком полномочий по регулированию сферы аудиторов», — сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.