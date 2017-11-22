Моисеев: полис ОМС можно будет использовать для лечения в частных клиниках и за рубежом

Минфин намерен провести реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Планируется, что гражданин с полисом ОМС сможет обслуживаться в любой клинике, включая частные. Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. Также можно будет использовать эту страховку для лечения за границей, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Полис ОМС должен быть не просто пропуском в поликлинику, каковым он сейчас является, а реальным инструментом для софинансирования своих расходов, — сказал Моисеев. — Скажем, если гражданину полагается по ОМС 100 рублей, чтобы вырвать зуб, но он хочет сделать это в частной клинике, где это стоит дороже, у него должна быть возможность покрыть эти 100 рублей своим обычным медицинским полисом».

Весной Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал собственную модель реформы медицинского страхования и передал ее главе фонда «Центр стратегических разработок» Алексею Кудрину. Затем доработанный проект был представлен правительству и Минфину в качестве экспертного предложения. Сейчас ведомство сформировало первичную концепцию по реформе.



По словам замглавы Минфина, гражданин с полисом, во-первых, должен иметь возможность выбора лечебного учреждения. Во-вторых, ему необходимо предоставить доступ к лечению за рубежом. В-третьих, ему нужно позволить оплачивать лечение в частных клиниках. И в-четвертых, он должен иметь возможность требовать должного уровня качества от своей компании, оплачивающей медицинские услуги.



Все это можно реализовать в рамках текущего бюджета ФОМСа, уверен Моисеев. По его словам, это вполне реально, если вернуть в систему ОМС страховые принципы, которые сейчас «полностью выхолощены». Компании, занимающиеся этим видом страхования, нельзя сегодня назвать полноценными страховщиками, считает он. Так, делающие взносы в фонд работники нередко ходят лечиться не в районные поликлиники, а в коммерческие учреждения.

По мнению замминистра, правильно было бы начинать менять эту систему со второй половины 2018 года. Сейчас работа над концепцией еще ведется.