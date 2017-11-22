Структуры концерна «Россиум», управляющего активами банкира Романа Авдеева (основной бенефициар Московского Кредитного Банка), вышли из капитала головной компании российского агрохолдинга «Эконива» — немецкой Ekosem-Agrar. Об этом «Ведомостям» рассказал Авдеев и подтвердил основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр.



Инвестфонд Hi Capital, якорным инвестором при создании которого выступил банкир, инвестировал в «Экониву» несколько лет назад. Позднее доля фонда перешла концерну «Россиум». На 30 сентября 2017 года «Россиум» владел 3% Ekosem-Agrar через агрохолдинг «Агронова-Л», следует из отчета последнего, пакет обошелся в 354,9 млн рублей.

Сделку закрыли в октябре, уточнил Дюрр. Имя покупателя и причины выхода «Россиума» из капитала Ekosem-Agrar Авдеев и Дюрр не сообщили.

Между тем еще недавно «Россиум» планировал увеличить долю в материнской структуре «Эконивы» до 10—15%. Представитель концерна называл тогда Ekosem-Agrar компанией, которая «интересна для инвестиций», и «одним из наиболее эффективных предприятий в отрасли». «Эконива», по данным отраслевой ассоциации «Союзмолоко», — крупнейший производитель сырого молока в России. Она делит первое место с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, подконтрольным семье министра сельского хозяйства.

«Мы не договорились об условиях дальнейшего партнерства», — лишь заметил Дюрр. Раскрыть новую структуру акционеров он пообещал позже.