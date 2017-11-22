Хакеры похитили данные о 57 млн клиентах и водителях американской корпорации Uber, ее руководство скрыло информацию о произошедшем и заплатило киберпреступникам за удаление указанных сведений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, этот факт подтвердили представители Uber. Кибератака, как отмечается в материале, произошла в прошлом году. В результате хакеры узнали имена, электронные адреса и телефоны людей из разных стран, которые пользовались услугами Uber. Кроме того, они получили сведения личного характера о 7 млн водителей Uber, а также узнали номера 600 тыс. автомобилей.

Как следует из публикации, руководство Uber заплатило хакерам 100 тыс. долларов за то, чтобы они сами удалили похищенную ими информацию и не предавали огласке произошедшее. В компании считают, что сведения, о которых идет речь, не были использованы.