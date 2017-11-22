Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского Социального Банка (ВСБ) Татьяны Гавриловой 426,7 млн рублей убытков.

АСВ обжаловало в кассации определение Арбитражного суда Самарской области от 3 июля и постановление апелляции от 31 августа.

В результате проверки обстоятельств банкротства ВСБ, проведенной конкурсным управляющим (АСВ), были выявлены признаки преднамеренного банкротства кредитной организации. Управляющий установил, что в период с 1 декабря 2011 года по 18 ноября 2013 года руководством банка в лице председателя правления Кучканова и Гавриловой совершались действия по выдаче технических кредитов, что привело к существенному ухудшению финансового положения и причинило ВСБ убытки.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются основанием для привлечения руководителей ВСБ к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, считает управляющий. Учитывая, что Кучканов 20 ноября 2013 года скончался, заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности направлено в отношении Гавриловой. АСВ отметило, что и в дальнейшем будет предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

Однако суд 3 июля отклонил заявление АСВ. Арбитраж посчитал, что заявителем не доказана неправомерность действий (бездействия) Гавриловой, а также наличие причинной связи между причиненными убытками и действиями (бездействием) экс-бухгалтера банка. Кроме того, не доказаны факты заключения кредитных договоров от имени банка самостоятельно Гавриловой, а также не доказан факт того, что она как член правления банка принимала решения или могла оказывать влияние на принятие решения о предоставлении кредитов заемщикам.