Индивидуальные предприниматели в РФ смогут получить обратно ошибочно перечисленные страховые взносы. Соответствующий механизм разработали Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР), пишут «Известия» со ссылкой на письма обоих ведомств.

«Мы и ФНС работаем по обращениям с каждым плательщиком индивидуально. И если кому-то задолженность выставлена ошибочно, то даже если она списана со счетов, деньги возвращаются», — рассказала газете глава департамента по взаимодействию со средствами массовой информации ПФР Марита Нагога.



Ошибочное перечисление страховых взносов произошло из-за некорректного информационного обмена между этими ведомствами. При передаче функций сборщика страховых взносов от ПФР к ФНС (с 1 января 2017 года) возник сбой. Об ошибке стало известно, когда уплатившие взносы предприниматели стали получать сообщения об их повторном списании.

«К нам поступили обращения от нескольких тысяч индивидуальных предпринимателей. Люди, которые вовремя заплатили взносы и сдали все декларации, вдруг стали получать повторные требования. Некоторые из них объединились в сообщества. В частности, из Краснодарского края к нам поступило письмо от 2 тысяч бизнесменов, которые столкнулись с этой проблемой», — рассказал советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко.

По его словам, некоторым предпринимателям повторно начислили долги по страховым взносам, некоторым — заблокировали счета, а кому-то просто списали деньги со счетов. Иногда размер этих списаний составлял 400–500 тыс. рублей, что для малого бизнеса очень много.

Сейчас проблема двойных платежей решилась. Пенсионный фонд и налоговая служба разработали механизм возврата ошибочно взысканных страховых взносов. Если информация о такой операции подтверждена, «в срок не позднее трех рабочих дней… территориальный налоговый орган формирует на его основании решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов». Он же должен направить заявку на возврат в орган Федерального казначейства Российской Федерации, говорится в совместном письме ФНС и ПФР от 4 октября.

