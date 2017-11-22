Банк России начал подключать поднадзорные организации и других участников информационного обмена к «Личному кабинету», размещенному на сайте регулятора.

Через «Личный кабинет» Центробанк будет направлять запросы, требования, предписания, разъяснения по поводу применения различных нормативных актов. Участники информационного обмена, в свою очередь, будут использовать онлайн-кабинеты для ответа на запросы регулятора, а также для направления запросов в Банк России.

Некредитные финансовые организации через «Личный кабинет» смогут также представлять отчетность, в том числе в формате XBRL.

В случае необходимости направления конфиденциальной информации работа с «Личным кабинетом» дает возможность участникам информационного обмена шифровать электронные документы с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. Кроме того, все входящие и исходящие электронные документы, передаваемые через «Личный кабинет», будут регистрироваться в Банке России, а также иметь юридическую значимость.

«Новый порядок взаимодействия поможет ускорить обмен документами между участниками информационного обмена и регулятором. При этом территориальная удаленность от Банка России не будет иметь значения. Электронное взаимодействие также даст возможность точно устанавливать момент доставки предписаний Банка России», — отмечается в сообщении ЦБ.

Взаимодействие через «Личный кабинет» начнется с момента вступления в силу указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России», о чем регулятор дополнительно проинформирует участников рынка.



Для ознакомления с процедурой активации онлайн-кабинета и его базовым функционалом в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена» размещена краткая видеоинструкция.

