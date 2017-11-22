Фондовые торги в РФ стартовали в среду ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:13 мск увеличился на 0,22% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 160,46 пункта. Индекс РТС на тот же момент вырос на 0,38% и находился на отметке 1 151,98 пункта.

«На российском фондовом рынке в среду, 22 ноября, вероятно продолжение подъема в свете роста нефтяных котировок. Однако потенциал роста пока вырисовывается не слишком большой. Вчера индексы ММВБ и РТС завершили сессию неподалеку от 2 150 пунктов и 1 150 пунктов. Курс доллара США на Московской бирже, по нашим оценкам, может продолжить консолидацию в диапазоне 59—59,5 рубля за доллар», — отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.