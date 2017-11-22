Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в cреду потерял 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 59,14 рубля, курс евро увеличился на 3 копейки, до 69,81 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта сохраняет положительную динамику доллара на фоне повышения цен на нефть и слабости «американца» на рынке forex, отмечают эксперты. Сегодня утром стоимость барреля Brent превысила 63 доллара.

«Нефтяные котировки выросли в ответ на отчет Американского института нефти и ослабление «американца» после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно еженедельным данным API, недельные запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 6,356 млн баррелей против прогноза 1,5 млн баррелей и их увеличения на 6,513 млн баррелей на прошлой неделе.

«При росте котировок выше 63 долларов повышение цен усилится до отметки 63,7 доллара. Нефтяной рынок стабильный в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе. Участники рынка ожидают, что ОПЕК продлит соглашение об уменьшении объемов добычи нефти», — отмечает эксперт.

По его словам, утреннее повышение цен на нефть поддержит нацвалюту. «По паре USD/RUB поддержка находится в области 59,97—59 рублей. Стоит ожидать ее проверки на прочность», — комментирует аналитик.

Ключевым событием дня для всех рынков является протокол FOMC, напоминает он. «Если по доллару день закроется ниже 59 рублей, то на время придется отложить поход выше 61 рубля. В четверг в США празднуют День Благодарения. В связи с этим активность на валютном рынке до понедельника будет низкой», — напоминает аналитик.

А слабые ценовые колебания по нефти и доллару отразятся на рублевых парах, добавляет он.