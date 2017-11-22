Во вторник в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.

В дипведомстве не предоставили подробностей задержания сенатора и не стали делать прогнозов касательно дальнейшего развития событий. Однако стало известно, что сотрудникам генконсульства удалось добиться с ним встречи в полицейском участке.

Кроме того, представитель посольства заверил, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с местными властями и добиваются освобождения Керимова. Источник в Совете Федерации сообщил, что Керимова задержали ночью на вторник. Также отмечается, что сенатор прибыл во Францию не по служебным, а по личным делам. Керимов не признает обвинения, и в данный момент с ним работает адвокат. В ближайшее время должен состояться суд.

Источник РИА Новости в аппарате Совета Федерации сообщил, что Керимов находился в стране без дипломатического паспорта. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — сказал собеседник агентства.

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана. Наряду с этим он занимается бизнесом, в частности, сенатору принадлежит холдинг «Нафта Москва». По версии Forbes, Керимов занимает 21-ю строчку в списке самых богатых предпринимателей в России.

Ранее Reuters сообщило, что Керимова задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Как рассказали агентству в офисе прокурора, следователь намерен допросить российского сенатора «в рамках расследования налоговых злоупотреблений». Bloomberg также сообщило со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, что российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.