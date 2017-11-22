Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин снова (в третий по счету раз) не явился в Замоскворецкий суд, куда его вызывают в качестве свидетеля по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. При этом Сечин через своего адвоката уведомил суд об уважительной причине неявки.
«Адвокат пишет, что Сечин не может явиться в суд по уважительной причине. У него сложный, заранее согласованный график», — заявила судья Лариса Семенова.
Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин пропустит заседание суда 22 ноября из-за мероприятия с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. «В соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева мы принимаем его на нашем новом объекте. Кондинское месторождение — наш недавно приобретенный актив», — заявил Леонтьев. В программе, по его словам, осмотр объектов, совещания с гендиректорами.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет прийти на заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 22 ноября, сообщил «Коммерсант FM» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, в эти дни премьер-министр Дмитрий Медведев должен посетить объект в Ханты-Мансийском автономном округе, где его будет сопровождать Сечин, и вернуться в Москву к 22 ноября он не сможет.
В зачитанном судьей письме адвоката Сечина говорится, что до конца года у главы «Роснефти» «наблюдается усиление загруженности» графика и что он поддерживает показания, данные на стадии следствия и не возражает против их оглашения в суде.
Сечин уже в третий раз не явился в Замоскворецкий суд (ранее 13 и 15 ноября), куда его вызывают свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве у главы «Роснефти» взятки в 2 млн долларов.
16 ноября, отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, намерен ли он в конце концов прийти в суд, Сечин сказал, что готов это сделать, но не в ущерб своим обязанностям перед компанией.
«В отношении моего участия в суде я буду стремиться выполнять все требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть». Как только мы сможем согласовать графики, я, безусловно, выполню необходимые условия», — сказал Сечин.