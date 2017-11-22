Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин снова (в третий по счету раз) не явился в Замоскворецкий суд, куда его вызывают в качестве свидетеля по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. При этом Сечин через своего адвоката уведомил суд об уважительной причине неявки.

«Адвокат пишет, что Сечин не может явиться в суд по уважительной причине. У него сложный, заранее согласованный график», — заявила судья Лариса Семенова.

Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин пропустит заседание суда 22 ноября из-за мероприятия с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. «В соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева мы принимаем его на нашем новом объекте. Кондинское месторождение — наш недавно приобретенный актив», — заявил Леонтьев. В программе, по его словам, осмотр объектов, совещания с гендиректорами.

Сечин не сможет прийти на заседание по делу Улюкаева 22 ноября Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет прийти на заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 22 ноября, сообщил «Коммерсант FM» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, в эти дни премьер-министр Дмитрий Медведев должен посетить объект в Ханты-Мансийском автономном округе, где его будет сопровождать Сечин, и вернуться в Москву к 22 ноября он не сможет.

В зачитанном судьей письме адвоката Сечина говорится, что до конца года у главы «Роснефти» «наблюдается усиление загруженности» графика и что он поддерживает показания, данные на стадии следствия и не возражает против их оглашения в суде.

Сечин уже в третий раз не явился в Замоскворецкий суд (ранее 13 и 15 ноября), куда его вызывают свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве у главы «Роснефти» взятки в 2 млн долларов.

16 ноября, отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, намерен ли он в конце концов прийти в суд, Сечин сказал, что готов это сделать, но не в ущерб своим обязанностям перед компанией.

«В отношении моего участия в суде я буду стремиться выполнять все требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть». Как только мы сможем согласовать графики, я, безусловно, выполню необходимые условия», — сказал Сечин.