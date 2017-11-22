Международный конгресс ломбардов пройдет 14 декабря в Москве, в конгресс-центре Центра международной торговли.

Организаторами мероприятия выступают Национальное объединение ломбардов, Первый союз ломбардов, Объединение ломбардов Тюменской области, Объединение крымских ломбардов, соорганизатором — компания Conglomerat. Ожидаемое количество участников — свыше 300.

Участники конгресса обсудят перспективы развития ломбардной отрасли и ответят на ряд вопросов:

Как оставаться на плаву с учетом ужесточения регуляторной нагрузки и ужесточения конкурентной среды?

Как скорректировать бизнес-процессы ломбардов в условиях давления внешней среды?

На какие технологии стоит делать ставку?

Где найти стабильные источники фондирования ломбардного бизнеса?

Какие лучшие зарубежные практики могут быть успешно адаптированы к российским реалиям отрасли?

Мероприятие объединит на одной площадке ключевых представителей не только российского ломбардного рынка, но и зарубежных игроков, чей опыт представляет большой интерес ввиду давних традиций и высокого уровня развития этой отрасли за рубежом.



Основные темы конгресса:

Ломбарды в России: перспективы развития в условиях неопределенности.

Международный рынок ломбардов: ключи к успеху.

Бизнес-модели и продукты: развиваться, оставаясь в тренде.

Современные технологии и автоматизация в ломбардах.

Маркетинг и клиентский сервис: как превзойти ожидания клиентов.

Лучшие региональные и нишевые кейсы.

Условия участия и подробная информация — на официальном сайте конгресса.

