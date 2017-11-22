Международный конгресс ломбардов пройдет 14 декабря в Москве, в конгресс-центре Центра международной торговли.

Организаторами мероприятия выступают Национальное объединение ломбардов, Первый союз ломбардов, Объединение ломбардов Тюменской области, Объединение крымских ломбардов, соорганизатором — компания Conglomerat. Ожидаемое количество участников — свыше 300.

Участники конгресса обсудят перспективы развития ломбардной отрасли и ответят на ряд вопросов:

  • Как оставаться на плаву с учетом ужесточения регуляторной нагрузки и ужесточения конкурентной среды?
  • Как скорректировать бизнес-процессы ломбардов в условиях давления внешней среды?
  • На какие технологии стоит делать ставку?
  • Где найти стабильные источники фондирования ломбардного бизнеса?
  • Какие лучшие зарубежные практики могут быть успешно адаптированы к российским реалиям отрасли?

Мероприятие объединит на одной площадке ключевых представителей не только российского ломбардного рынка, но и зарубежных игроков, чей опыт представляет большой интерес ввиду давних традиций и высокого уровня развития этой отрасли за рубежом.

Основные темы конгресса:

  • Ломбарды в России: перспективы развития в условиях неопределенности.
  • Международный рынок ломбардов: ключи к успеху.
  • Бизнес-модели и продукты: развиваться, оставаясь в тренде.
  • Современные технологии и автоматизация в ломбардах.
  • Маркетинг и клиентский сервис: как превзойти ожидания клиентов.
  • Лучшие региональные и нишевые кейсы.

Условия участия и подробная информация — на официальном сайте конгресса.