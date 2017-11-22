Международный конгресс ломбардов пройдет 14 декабря в Москве, в конгресс-центре Центра международной торговли.
Организаторами мероприятия выступают Национальное объединение ломбардов, Первый союз ломбардов, Объединение ломбардов Тюменской области, Объединение крымских ломбардов, соорганизатором — компания Conglomerat. Ожидаемое количество участников — свыше 300.
Участники конгресса обсудят перспективы развития ломбардной отрасли и ответят на ряд вопросов:
- Как оставаться на плаву с учетом ужесточения регуляторной нагрузки и ужесточения конкурентной среды?
- Как скорректировать бизнес-процессы ломбардов в условиях давления внешней среды?
- На какие технологии стоит делать ставку?
- Где найти стабильные источники фондирования ломбардного бизнеса?
- Какие лучшие зарубежные практики могут быть успешно адаптированы к российским реалиям отрасли?
Мероприятие объединит на одной площадке ключевых представителей не только российского ломбардного рынка, но и зарубежных игроков, чей опыт представляет большой интерес ввиду давних традиций и высокого уровня развития этой отрасли за рубежом.
Основные темы конгресса:
- Ломбарды в России: перспективы развития в условиях неопределенности.
- Международный рынок ломбардов: ключи к успеху.
- Бизнес-модели и продукты: развиваться, оставаясь в тренде.
- Современные технологии и автоматизация в ломбардах.
- Маркетинг и клиентский сервис: как превзойти ожидания клиентов.
- Лучшие региональные и нишевые кейсы.
Условия участия и подробная информация — на официальном сайте конгресса.