Российская экономика почти преодолела последствия шока, связанного с падением цен на нефть в 2014—2015 годах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«По оценке Банка России, экономика растет темпами, близкими к потенциальным. Это те темпы роста, которые определяются в первую очередь структурой нашей экономики, а не внешними факторами. Последствия шока, связанного с падением цен на нефть в 2014—2015 годах, наша экономика практически преодолела», — сказала она, выступая в Госдуме.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что стоимость нефти 40 долларов за баррель в течение одного — двух лет позволит достигнуть дефицита бюджета РФ ниже 1% ВВП.