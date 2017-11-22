Информационная база по банковским вкладам, которая должна решить проблему забалансовых вкладов, может быть запущена в России к середине 2018 года, пишет «Коммерсант».



«Подготовлены изменения в закон, — заявила во вторник зампред Банка России Ольга Полякова в эфире телеканала «Россия 24». — Что касается технологических решений, они тоже находятся в активной фазе». По ее словам, доступ к базе будет осуществляться через портал госуслуг.

В ЦБ отказались от дополнительных комментариев. В Минфине заявили, что вопрос находится в компетенции ЦБ. Ранее там выступали против создания реестра.



О планах по созданию реестра вкладов в июне объявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами. Проблема возникла в 2014 году, но тогда случаи выявления «тетрадок» были единичными. Массовыми они стали в 2016 году.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за 2016 год за балансом оказались вклады 68 тыс. человек на сумму 57 млрд рублей. В этом году ситуация улучшилась, по данным АСВ, за девять месяцев были выявлены неправомерные операции с вкладами на сумму 13,8 млрд рублей, пострадали более 10 тыс. человек. АСВ восстановило права 7,8 тыс., причем 99% — в досудебном порядке.

