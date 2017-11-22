Инфляционные ожидания граждан в РФ остаются высокими, хотя и снижаются, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что нас беспокоит? Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются», — сказала Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

Она напомнила, что в прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011—2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян.

«Только в этом году, когда инфляция достигла целевого уровня, в социологических опросах она стала уступать место другим проблемам», — отметила она.

В октябре 2017 года, по данным ЦБ, годовая инфляция замедлилась до 2,7%. Банк России оценивает данную ситуацию как сохранение инфляции вблизи 4%, учитывая, что ее отклонение вниз от прогноза в основном связано с временными факторами.

Инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5—2,8%. ЦБ на прошлой неделе также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5—2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.