Страховая компания «Согласие» по итогам девяти месяцев 2017 года получила чистую прибыль в размере 362 млн рублей в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Такие данные приводятся в распространенном в среду релизе компании.

По итогам отчетного периода совокупный объем страховых премий компании по договорам обязательного и добровольного страхования составил 25,75 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем объем сборов за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых выплат составила 15,2 млрд рублей, сохранившись на уровне девяти месяцев 2016-го.

За девять месяцев СК «Согласие» заключила свыше 2,39 млн договоров страхования. Ключевыми видами страхования для СК «Согласие» являются автокаско, по которому объем собранных премий составил 10,2 млрд рублей (39,7% от совокупного объема премий), ОСАГО (7,5 млрд рублей, или 29%), страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме обязательных видов (3,7 млрд рублей, или 14,4%), ДМС (2,5 млрд рублей, или 9,6%).

По сравнению с девятью месяцами 2016 года наиболее существенный прирост показали сегмент страхования выезжающих за рубеж (плюс 58,9%) и моторные виды страхования (плюс 10,5%).



В структуре выплат наибольший удельный вес занимают моторные виды страхования: выплаты по автокаско составили 6,6 млрд рублей (43,4% от совокупного объема выплат по компании), по ОСАГО — 5,8 млрд (38,6%). Также за девять месяцев 2017 года высокую долю в выплатах продемонстрировали ДМС (1,3 млрд рублей, или 8,5%) и страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме обязательных видов (1 млрд рублей, или 6,7%).

