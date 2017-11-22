Центробанк участвует в решении проблем обманутых дольщиков, ведя переговоры с банками о реструктуризации кредитов, выданных на жилье в строящихся домах. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на заседании в Госдуме.

«Серьезнейшая проблема по обманутым дольщикам, и здесь несколько вопросов. Первое — это те дольщики, которые уже обмануты, мы со своей стороны ведем дискуссии и обсуждение с банками по возможности реструктуризации таких ипотечных кредитов. Второе — это не допустить таких проблем в будущем. С 1 июля 2018 года вводится банковское сопровождение таких проектов, и мы это с банками прорабатываем. И есть поручение президента — заменить долевое строительство на целевое кредитование. Граждане не должны нести риски стройки. Такие риски должны нести финансовые институты», — заключила она.