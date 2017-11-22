Банк «Русский Стандарт» расширил возможности СМС-сервиса по картам. Благодаря новым функциям сервис станет более информативным, отмечается в сообщении кредитной организации.

Так, новый функционал позволяет мгновенно получать информацию о балансе карт, подключенных к сервису, и о последних пяти операциях, совершенных с использованием реквизитов карты, — для этого достаточно направить СМС-сообщение. Перечень команд и номер для направления запроса указан на сайте банка.

Подключить СМС-сервис и получать сообщения от банка могут абоненты всех сотовых операторов.



В ближайших планах «Русского Стандарта» — реализация таких возможностей в СМС-сервисе, как оплата любого сотового телефона, просмотр и оплата операций по шаблонам, созданным в интернет-банке.