Банк «Русский Стандарт» расширил возможности СМС-сервиса по картам. Благодаря новым функциям сервис станет более информативным, отмечается в сообщении кредитной организации.

Так, новый функционал позволяет мгновенно получать информацию о балансе карт, подключенных к сервису, и о последних пяти операциях, совершенных с использованием реквизитов карты, — для этого достаточно направить СМС-сообщение. Перечень команд и номер для направления запроса указан на сайте банка.

Подключить СМС-сервис и получать сообщения от банка могут абоненты всех сотовых операторов.

В ближайших планах «Русского Стандарта» — реализация таких возможностей в СМС-сервисе, как оплата любого сотового телефона, просмотр и оплата операций по шаблонам, созданным в интернет-банке.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 393,18 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,83 млрд, кредитный портфель — 153,45 млрд, обязательства перед населением — 156,16 млрд.