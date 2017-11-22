Стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» за год выросла на 1,2%, до 312 рублей, а продукты для «Селедки под шубой» подешевели на 0,9%, до 150 рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

«Но, что нас беспокоит: инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются. Мы просто для наглядности посчитали два очень простых индекса — можно их назвать новогодними. Считаем, как растут цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат «Оливье» и «Селедка под шубой». Салат «Оливье» за год подорожал на 1,2% — приготовить его стоит около 312 рублей, селедка под шубой подешевела на 0,9% — стоит чуть больше 150 рублей. Но ощущение инфляции у людей гораздо выше. И мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, к тому, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», — уточнила она.



Набиуллина напомнила, что в прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011—2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян. «Только в этом году, когда инфляция достигла целевого уровня, в социологических опросах она стала уступать место другим проблемам», — отметила она.

В октябре 2017 года, по данным ЦБ, годовая инфляция замедлилась до 2,7%. Банк России оценивает данную ситуацию как сохранение инфляции вблизи 4%, учитывая, что ее отклонение вниз от прогноза в основном связано с временными факторами.