Проинвестбанк повысил ставки по рублевым депозитам.



«Онлайн» (минимальная сумма не ограничена) открывается под 6% (вместо 5,3%), а «Проще простого»(от 1 тыс. рублей) — под 5,5% годовых (вместо 5%). Срок депозитов — 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Пространство возможностей» (от 10 рублей, от 35 до 739 дней) составит 5,5—7% годовых (ранее — 5,5—6,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Особые привилегии+» (от 1,4 млн рублей на 370 дней) оформляется под 7,2% годовых (прежде — под 6,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Пенсионный капитал» (минимальная сумма не ограничена, на 370 дней) привлекается под 6% годовых (вместо 5,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.