Проинвестбанк повысил ставки по рублевым депозитам.
«Онлайн» (минимальная сумма не ограничена) открывается под 6% (вместо 5,3%), а «Проще простого»(от 1 тыс. рублей) — под 5,5% годовых (вместо 5%). Срок депозитов — 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность депозита «Пространство возможностей» (от 10 рублей, от 35 до 739 дней) составит 5,5—7% годовых (ранее — 5,5—6,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Особые привилегии+» (от 1,4 млн рублей на 370 дней) оформляется под 7,2% годовых (прежде — под 6,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Пенсионный капитал» (минимальная сумма не ограничена, на 370 дней) привлекается под 6% годовых (вместо 5,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
ПАО «АКБ «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц, корпоративных клиентов и собственные средства.
На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,30%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1,58 млрд рублей (445-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,96 млрд, обязательства перед населением — 0,77 млрд.